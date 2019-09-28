Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче молодежного первенства России

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 28 сентября
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче 11-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 2:0. В субботу в Москве в рамках 11-го тура РПЛ встретятся главные команды "Локомотива" и "Зенита".
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