Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
Главный судья встречи Михаил Вилков по ходу игры дважды прибегал к помощи видеоповторов, отменив два взятия ворот. В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
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