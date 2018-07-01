Футболисты московского "Локомотива" нанесли поражение петербургскому "Зениту" в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Результат встречи, прошедшей в Москве, - 1:0 в пользу "Локомотива". Гол в его составе на 48-й минуте провел Гжегож Крыховяк.

«Локомотив» выиграл у «Зенита» в матче РПЛ

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