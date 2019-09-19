Московский «Локомотив» победил на выезде «Байер» из Леверкузена в стартовом матче Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. Все голы были забиты в первой половине игры.

«Локомотив» победил на выезде «Байер» в стартовом матче Лиги чемпионов

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