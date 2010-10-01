Лига чемпионов

ТАССТАСС«Локомотив» победил немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
Московский "Локомотив" на выезде обыграл немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 2:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на "Бай-Арене" в присутствии 26 592 зрителей. В составе "Локомотива" голы забили полузащитники Гжегож Крыховяк (16-я минута) и Дмитрий Баринов (37).
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