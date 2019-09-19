Лига чемпионов

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» победил «Байер» в матче Лиги чемпионов

Байер — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Бай-Арена»
16′
Гжегож Крыховяк
Бенедикт Хеведес
25′
37′
Дмитрий Баринов
Леон Бэйли
Лукас Аларио
46′
55′
Дмитрий Баринов
Юлиан Баумгартлингер
Надьем Амири
71′
Чарлес Арангис
76′
90′+3′
Жоау Мариу
Брайан Идову
Футболисты московского "Локомотива" победили в гостях леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D, прошедшая в среду в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Локомотива".
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