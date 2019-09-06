Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых. Клуб подтвердил информацию «СЭ».

«Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит три недели

Происшествия Неизвестный в центре Москвы заставил прохожего купить ему еды в McDonald’s, пригрозив избиением Мужчина в центре Москвы под угрозой избиения купил незнакомцу еду в McDonald's на 1 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика Зеленский выступил против легализации оружия на Украине Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.

Авто Стали известны цены обновленного Lexus GX 460 для России В японской компании Lexus назвали цены для рынка России на обновленный внедорожник Lexus GX 460, который должен поступить в продажу уже этой осень.

Транспорт Новая платформа «Северянин» МЖД открылась на северо-востоке Москвы Новая платформа "Северянин" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) открылась для пассажиров в районе Ростокино северо-востока Москвы, передает корреспондент ТАСС.

Финансы Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.

Политика Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.

Политика Путин призвал «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг Президент России Владимир Путин заявил, что российской стороне в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг необходимо «быть на шаг впереди».

Кино Дакота Фаннинг подверглась травле за образ мусульманской беженки Американская актриса и модель Дакота Фаннинг подверглась серьезной критике после участия в съемках Sweetness in the belly.

Экономика Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.

Баскетбол Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.

Армия и оружие РБК публикует фото погибших в Сирии военных Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.

Музыка Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.

Политика В Конгресс США внесли резолюцию против возвращения России в G8 Проект резолюции против возвращения к формату G8 («большой восьмёрки») внёс в палату представителей США член Демпартии США Альбио Сайрес.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева объявила об уходе от Меладзе Альбина Джанабаева заставила своих фанатов переживать. В сети появились сообщения о том, что певица ушла от Меладзе.

Происшествия В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море.

Происшествия Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа» Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в роддоме в Москве Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Подмосковью организовал проверку столичного роддома №4, где два ребёнка заболели внутриутробной пневмонией.

Экономика Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Кино Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение» Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.

Политика Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.

Политика Собчак в Киеве рассказала, чей Крым По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".

Кино Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.