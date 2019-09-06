Футбол
Спорт-Экспресс«Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит три недели
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых. Клуб подтвердил информацию «СЭ».
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:18, Вашингтон
Происшествия
Неизвестный в центре Москвы заставил прохожего купить ему еды в McDonald’s, пригрозив избиением
Мужчина в центре Москвы под угрозой избиения купил незнакомцу еду в McDonald's на 1 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва 06:39
Наука
Ученые выяснили, как запускать регенерацию сердца
Naked Science 08:59
Политика
Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Авто
Стали известны цены обновленного Lexus GX 460 для России
В японской компании Lexus назвали цены для рынка России на обновленный внедорожник Lexus GX 460, который должен поступить в продажу уже этой осень.
Ugpressa.ru 02:30
Транспорт
Новая платформа «Северянин» МЖД открылась на северо-востоке Москвы
Новая платформа "Северянин" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) открылась для пассажиров в районе Ростокино северо-востока Москвы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:15
Финансы
Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
BFM.ru 08:41
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Политика
Путин призвал «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг
Президент России Владимир Путин заявил, что российской стороне в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг необходимо «быть на шаг впереди».
RT на русском 08:38
Кино
Дакота Фаннинг подверглась травле за образ мусульманской беженки
Американская актриса и модель Дакота Фаннинг подверглась серьезной критике после участия в съемках Sweetness in the belly.
Телеканал 360° 05:16
Экономика
Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика
В Конгресс США внесли резолюцию против возвращения России в G8
Проект резолюции против возвращения к формату G8 («большой восьмёрки») внёс в палату представителей США член Демпартии США Альбио Сайрес.
REGNUM 09:01
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева объявила об уходе от Меладзе
Альбина Джанабаева заставила своих фанатов переживать. В сети появились сообщения о том, что певица ушла от Меладзе.
7Дней.ру 09:00
Происшествия
В Крыму найдено тело пропавшей после крушения катера женщины
В Крыму спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала после крушения прогулочного катера у берегов Судака в Чёрном море.
RT на русском 08:04
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
ТАСС 04 сентября в 11:33
Происшествия
Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в роддоме в Москве
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Подмосковью организовал проверку столичного роддома №4, где два ребёнка заболели внутриутробной пневмонией.
RT на русском 08:09
Экономика
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Кино
Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение»
Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.
ОК! 06:23
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Политика
Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной
Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.
News.ru 01:24
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News вчера в 01:15
Кино
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Студия Marvel больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием Человека-паука, сообщает Variety.
Российская газета 07:19
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14