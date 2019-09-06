Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустит три недели из-за травмы, полученной в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2), сообщается на официальном сайте красно-зеленых. Клуб подтвердил информацию «СЭ».

«Локомотив» подтвердил, что Алексей Миранчук пропустит три недели

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