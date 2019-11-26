Лига чемпионов
РИА НовостиФутбол в мороз: «Локомотив» примет «Байер» в матче группового этапа ЛЧ
Московский "Локомотив" во вторник сыграет с леверкузенским "Байером" во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, для продолжения борьбы за выход в плей-офф турнира столичной команде необходима победа. Игра состоится на стадионе "красно-зеленых" в Москве, начало - в 20:55 мск.
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Происшествия
Молодая женщина пропала в Южно-Сахалинске
Женщина пропала из съемной квартиры в ночь с 24 на 25 ноября. Дверь осталась открытой, ничего не пропало.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Футбол
Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Экономика
Louis Vuitton купил Tiffany & Co за $16 млрд
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове
В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Общество
Тестирование кандидатов на пост сити-менеджера началось в Чите
На пост сити-менеджера претендуют исполняющий обязанности главы администрации Александр Сапожников, бывший депутат читинской гордумы Валерий Афицинский, глава общественной организации «Боевое братство» Сергей Караев и руководитель компании «Деловой центр» Сергей Паршаков Тестирование продлится 40 минут, затем начнутся индивидуальные собеседования.
Авто
Subaru отзывает более 7 тыс. машин в России
Официальный представитель японского автопроизводителя Subaru на российском рынке — компания «Субару Мотор» — отзывает 7 442 автомобилей Impreza, XV (G4, G5), Forester (S5), сообщает Росстандарт.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
Культура
Вайкуле отругала зрителей за аплодисменты на «Золотом Граммофоне»
Во время вручения «золотого граммофона» зрители повели себя скромно. Однако звезда нашла, что ответить.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Шоу-бизнес
Происходящее с ногами Волочковой стало шоком
Отвечать на нападки критиков Волочкова традиционно не стала. Стоит отметить, что корректировать свою внешность балерине объективно незачем.
Общество
Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал
Общество
ФАР попросила Медведева проверить целесообразность теста на CDT для водительских справок
Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой взять на личный контроль новый порядок выдачи медицинских справок для получения водительских удостоверений.
Экономика
СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк
Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
Общество
Платье не по размеру передавило бюст и подчеркнуло живот Селены Гомес
Гладкая атласная ткань подчеркнула поплывший живот. Верх наряда немного сполз вниз и передавил бюст знаменитости.
Авто
Названы основные ошибки при сезонной смене шин на автомобилях
Эксперты журнала «За рулем» назвали самые опасные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
Технологии
Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов
На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Культура
В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»
Транспорт
Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока
Будет ли продлена дорога до Владивостока, зависит от социально-экономического развития страны.
Экономика
МТС продаст свой украинский бизнес за $734 млн
Как говорится в сообщении МТС, компания подписала c Telco Solutions and Investments, структурой азербайджанского оператора Bakcell, юридически обязывающее соглашение о продаже украинского телекоммуникационного бизнеса.
Политика
Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Политика
Верховный суд США удовлетворил просьбу Трампа о доступе к его налоговым декларациям
Верховный суд США удовлетворил в понедельник просьбу президента США Дональда Трампа о приостановке введения в силу решения нижестоящей судебной инстанции, разрешившей Конгрессу получить доступ к налоговым декларациям главы государства.
Армия и оружие
СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии
Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.