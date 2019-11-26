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Локомотив — Байер
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Московский "Локомотив" во вторник сыграет с леверкузенским "Байером" во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, для продолжения борьбы за выход в плей-офф турнира столичной команде необходима победа. Игра состоится на стадионе "красно-зеленых" в Москве, начало - в 20:55 мск.
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