Московский "Локомотив" во вторник сыграет с леверкузенским "Байером" во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, для продолжения борьбы за выход в плей-офф турнира столичной команде необходима победа. Игра состоится на стадионе "красно-зеленых" в Москве, начало - в 20:55 мск.

Футбол в мороз: «Локомотив» примет «Байер» в матче группового этапа ЛЧ

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Общество Тестирование кандидатов на пост сити-менеджера началось в Чите На пост сити-менеджера претендуют исполняющий обязанности главы администрации Александр Сапожников, бывший депутат читинской гордумы Валерий Афицинский, глава общественной организации «Боевое братство» Сергей Караев и руководитель компании «Деловой центр» Сергей Паршаков Тестирование продлится 40 минут, затем начнутся индивидуальные собеседования.

Шоу-бизнес Происходящее с ногами Волочковой стало шоком Отвечать на нападки критиков Волочкова традиционно не стала. Стоит отметить, что корректировать свою внешность балерине объективно незачем.

Общество ФАР попросила Медведева проверить целесообразность теста на CDT для водительских справок Федерация автовладельцев России (ФАР) обратилась к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой взять на личный контроль новый порядок выдачи медицинских справок для получения водительских удостоверений.

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Политика МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.