Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
«Локомотив» опубликовал в своем Twitter видео с тренировки. Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
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Политика
Глава Генштаба ВСУ назвал Крым российской базой «для господства»
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак поделился своим мнением, зачем России Крым.
Общество
Плетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Происшествия
В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина
Пожилая женщина после смерти сына-наркомана полгода продавала оставшиеся после него наркотики и готовила к продаже новую партию, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.
Политика
Украина заявила о закачивании транзитного газа в свои хранилища
Если Москва и Киев не подпишут транзитный договор, то начиная со следующего года «Нафтогаз» будет закачивать российский транзитный газ в подземные хранилища.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Шоу-бизнес
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери
Фигурное катание
Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира
В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
Футбол
Йожеф Сабо: Сборная Украины превосходит команду России
Считаю, что на сегодняшний день команда Шевченко превосходят сборную России, считает Сабо.
Наука
Японцы создали пару роботов для поиска морских мин
Политика
В Москве не видят смысла во встрече Путина и Трампа
В Москве весьма скептически смотрят на возможность проведения встречи лидера России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Происшествия
В Новосибирске полицейские задержали 11 подозреваемых в серии краж
Возбуждены уголовные дела по статье кража. По данным МВД, сумма ущерба превышает 5 миллионов рублей.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Политика
Контракт на новые поставки С-400 Турции хотят подписать в 2020 году
Контракт по опциону на С-400 для Турции планируется подписать в 2020 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособороэкспорта" Александр Михеев.
Происшествия
Неподалеку от столицы Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой
Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Как заявили изданию в ведомстве, законопроект, подразумевающий появление в стране официального учёта и идентификации домашних животных, направлен в правительственную комиссию, после чего будет внесён в Госдуму.
Общество
Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Кино
Блокбастер «Годзилла против Кинг-Конга» уходит с марта следующего года на ноябрь
Как и ожидалось, фантастический экшен «Годзилла против Кинг-Конга» не удержался на заявленной ранее дате премьеры и выйдет на экраны вместо 13 марта 2020 года 20 ноября.
Спорт
Россия может лишиться Олимпиады, Евро-2020, а спортсмены уедут. Интервью с главой РУСАДА о будущем российского спорта
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что если Россия пропустит Олимпиаду, то многие спортсмены покинут российскую юрисдикцию.
Экономика
«Доброфлот» не получил квоты в обмен на завод
РК «Новый мир» должен был получить квоты на вылов примерно 12 тыс. тонн минтая и 1,8 тыс. тонн сельди в год в обмен на строительство рыбного завода годовой мощностью 60 тыс. тонн продукции, рассказывает господин Ефремов.
Технологии
Экскурсию для школьников в Музее космонавтики проведет виртуальный кот
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
25 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в рамках XVI заседания Российско-белорусского совета по сотрудничеству.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.