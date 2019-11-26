«Локомотив» опубликовал в своем Twitter видео с тренировки. Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.

«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»

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