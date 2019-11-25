Лига чемпионов
Спорт-Экспресс«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
«Локомотив» опубликовал в своем Twitter видео с тренировки. Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
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Энергетика
Минэнерго Украины считает контракт с Газпромом абсолютным приоритетом
«Абсолютным приоритетом» назвал подписание до конца года контракта с Газпромом на транзит газа украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в беседе с журналистами 25 ноября.
Футбол
Тайсон не попал в заявку «Шахтёра» на матч с «Манчестер Сити»
В список не попал лидер команды Тайсон.
Хоккей
«Вашингтон» может сыграть матч НХЛ в России в следующем сезоне
"Вашингтон" заинтересован в проведении матча регулярного чемпионата НХЛ в России, возможно, это произойдет уже в следующем сезоне, сообщает Washington Post.
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Политика
Почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Отмечается, что 63% респондентов позитивно относятся к политическому курсу нынешнего главы государства, 13% дали ему негативную оценку, 24% затруднились с ответом.
Политика
Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской
Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Политика
Дональда Трампа приняли в партии
Республиканцы сплотились вокруг президента и перешли в контратаку на инициаторов импичмента На неделе закончились публичные слушания по вопросу импичмента в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США: 12 человек рассказали о попытках президента Дональда Трампа выстроить неофициальную линию дипломатии на Украине и добыть компромат на своего политического конкурента Джо Байдена.
Политика
Украина потребует от России вернуть имущество с военных кораблей
Украина попросит Россию вернуть пропавшее с военных кораблей имущество.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Происшествия
Детский омбудсмен Украины мог оказаться виновником ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, по предварительным данным следствия, является виновником ДТП, в котором пострадали четыре человека, сообщила советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко.
Экономика
Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
Происшествия
СКР устанавливает обстоятельства нападения на врача в Пскове
Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня поручил следователям территориального следственного отдела принять исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств нападения на врача детской областной больницы.
Общество
Скончалась легендарная советская разведчица Гоар Вартанян
Общество
Пушкина пожаловалась в МВД на движение «Сорок сороков»
Проверить угрозы авторам законопроекта о домашнем насилии попросила главу МВД РФ Владимира Колокольцева депутат Государственной думы Оксана Пушкина.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Финансы
Нацбанк Украины укрепил курс гривны до 4-летнего максимума
Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года, сообщается в понедельник на сайте регулятора.
Шоу-бизнес
О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети
В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
Полиция проверит сообщения в соцсетях, что причиной самоубийства девушки-следователя в Сочи стало изнасилование коллегой, заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Общество
Известно количество заказчиков угловатого пикапа Tesla
Руководитель Tesla Илон Маск рассказал о количестве предварительных заказов на новый электрический пикап Cybertruck.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Приамурье
Пять человек погибли и ещё двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Приамурье. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Общество
В Подмосковье на коров надели VR-очки
О тестировании прототипа очков виртуальной реальности для улучшения условий содержания коров на одной из подмосковных ферм сообщили 25 ноября в пресс-службе регионального минсельхоза РФ.
Общество
Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к «нормандской встрече»
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности РФ ситуацию на Украине.
Авто
Новый седан Kia Optima рассекречен полностью
Отличить новую модификацию от предшествующего поколения можно по дизайну решетки радиатора, в которую вмонтирована стильная головная оптика.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО
Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.