Лига чемпионов
ЧемпионатБулыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»
Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
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Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Происшествия
Под Нижним Новгородом 44 человека отравились газом в школе
В поселке Вад в Нижегородской области госпитализировали 29 детей и троих взрослых с отравлением газом в школе.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке «Белыми касками» провокаций в Идлибе
Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джебхат ан-Нусра"*), совместно с организацией "Белые каски" планируют провокации с инсценировкой авиаударов и применения химоружия в зоне деэскалации в Идлибе, заявили в Минобороны России.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Политика
В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде
Говоря об ответственности за Калининградскую область, Лукашенко дал Североатлантическому альянсу понять, что Белоруссия готова защищать территориальную целостность России наравне с собственной территорией, считает депутат.
Экономика
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ
Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Космос
У берегов Флориды заметили три загадочных НЛО
Авторы YouTube-канала Florida Maquis с помощью сервиса Google Earth заметили у берегов Флориды три загадочных НЛО.
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
Политика
Глава Генштаба ВСУ сообщил, как вернуть Крым Украине
Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью местным журналистам сообщил, что именно позволит Украине вернуть Крым в свой состав.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
Общество
В России задумали маркировать домашних животных
В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Происшествия
Депутат Алтайского заксобрания получила срок за особо крупную растрату
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой
Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
Здоровье
Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в России зарегистрировано снижение числа людей, заразившихся ВИЧ в 2019 году.
Политика
Соловьев назвал Зеленского завхозом
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
Хоккей
Артемий Панарин повторил достижение Павла Буре 17-летней давности
Примечательно, что Панарин повторил достижение другого российского форварда — Павла Буре.
Общество
В России закончились запасы свободных IP-адресов
Интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre сообщил, что IP-адреса протокола IPv4 в Европе, России и на Ближнем Востоке закончились.
Общество
Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц
Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
Здоровье
«Не хочу остаться инвалидом». Серовчанка борется с онкологией. Нужна помощь неравнодушных
Гаджеты
Huawei представила топовый планшет MatePad Pro
Компания Huawei рассекретила свой новый топовый планшет; он получил название MatePad Pro.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Игры
Следующим проектом Rockstar может стать игра в средневековом стиле, сообщил инсайдер
Следующей игрой студии Rockstar Games может стать не GTA 6 и не Bully 2, компания работает над проектом в сеттинге средневековья, сообщил один из пользователей reddit.