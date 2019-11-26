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ЧемпионатЧемпионатБулыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»

Локомотив — Байер
завтра
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
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