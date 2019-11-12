Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги. Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Семин. 26-летний португалец получил травму в матче 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца

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