Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги. Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Семин. 26-летний португалец получил травму в матче 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Жоау Мариу обратился к болельщикам на русском языке в связи со своей травмой

Матч ТВ01:15

Жоау Мариу выбыл до конца года из-за травмы

Спорт-Экспрессвчера в 11:55

Хавбек «Локомотива» Мариу обратился к фанатам после травмы

Газета.Ruвчера в 14:45

Крыховяк отправится в сборную Польши, несмотря на сотрясение мозга, полученное в игре с «Краснодаром»

Sports.ruвчера в 12:05

Жоау Мариу обратился к болельщикам на русском языке в связи со своей травмой

Sportbox.RU01:15

Получивший травму Мариу на русском языке обратился к фанатам «Локомотива»

Sport24.ruвчера в 12:54

Жоау Мариу выбыл до конца года из-за перелома пальца

Советский спортвчера в 10:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 04:39, Ашберн
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии выпавшего из окна с матерью мальчика

Известия 04:25
Экономика

Десять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей

На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей.
REGNUM 03:04
Политика

В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли

Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
REGNUM 03:44
Общество

Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Музыка

Вокалист Rammstein выступит в Краснодаре с сольным проектом

Кубань 24 вчера в 09:58
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
REGNUM 03:56
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Космос

SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками

Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service 11 ноября в 14:00
Армия и оружие

У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку

Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
Футбол

Игрок сделал опасную ставку и получил 1,6 млн рублей

Общий коэффициент игры составил 16,48, а общая сумма выигрыша превысила 1,6 млн рублей.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:07
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Здоровье

В России в разы подорожают медсправки на водительские права

Как узнал Волжский.ру из документа, теперь будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».
Волжский.ру вчера в 07:47
Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Инфорос 03:35
Кино

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
ЖКХ

Медведев поручил разобраться с мусорной проблемой в Бийске

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение по решению проблем с «мусорным коллапсом» в Бийске в Алтайском крае.
News.ru 01:56
Шоу-бизнес

Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»

Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru вчера в 03:04
Происшествия

Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой

Людмила Соколова, мать обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказала «Пятому каналу» о сыне и его отношениях с погибшей аспиранткой Анастасией Ещенко.
РБК вчера в 12:06
Общество

Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции

Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Происшествия

ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей

RT на русском 02:30
Общество

Стала известна цена гектара украинской земли

В министерстве отметили, что эти цены будут актуальными исключительно для граждан Украины.
ГЛАС.RU 03:40
Хоккей

«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Известия вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк проведет новогодние праздники не с семьей

Муж борющейся с раком Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев решил провести все новогодние праздники вплоть до рождественских на льду ради больших гонораров.
Слово и Дело 02:45
Финансы

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

В целом, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова сохраняет свои прогнозы — по курсу доллара в диапазоне 63,3-64,6 рубля, а по курсу евро — на уровне в 70,2-71,5 рубля.
Росбалт вчера в 03:15
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Гаджеты

Характеристики Qualcomm Snapdragon 865 стали известны до анонса

Как стало известно до несколько недель официального анонса, ключевой особенностью нового чипа станут 8 вычислительных ядер, сгруппированных по трем кластерам (4+3+1).
Вести.Хайтек вчера в 09:13
Общество

Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России

Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна 11 ноября в 15:41
Футбол

Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду

Игроки "Ювентуса" ждут извинений от Роналду за его поступок.
Soccer.ru вчера в 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное