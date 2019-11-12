Футбол
Sport24.ru«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги. Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Семин. 26-летний португалец получил травму в матче 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).
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Экономика
Десять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей
На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей.
Политика
В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли
Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Музыка
Вокалист Rammstein выступит в Краснодаре с сольным проектом
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Политика
Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Космос
SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Футбол
Игрок сделал опасную ставку и получил 1,6 млн рублей
Общий коэффициент игры составил 16,48, а общая сумма выигрыша превысила 1,6 млн рублей.
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Здоровье
В России в разы подорожают медсправки на водительские права
Как узнал Волжский.ру из документа, теперь будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
ЖКХ
Медведев поручил разобраться с мусорной проблемой в Бийске
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложение по решению проблем с «мусорным коллапсом» в Бийске в Алтайском крае.
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Происшествия
Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой
Людмила Соколова, мать обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказала «Пятому каналу» о сыне и его отношениях с погибшей аспиранткой Анастасией Ещенко.
Общество
Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции
Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Общество
Стала известна цена гектара украинской земли
В министерстве отметили, что эти цены будут актуальными исключительно для граждан Украины.
Хоккей
«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ
Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк проведет новогодние праздники не с семьей
Муж борющейся с раком Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев решил провести все новогодние праздники вплоть до рождественских на льду ради больших гонораров.
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
В целом, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова сохраняет свои прогнозы — по курсу доллара в диапазоне 63,3-64,6 рубля, а по курсу евро — на уровне в 70,2-71,5 рубля.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Гаджеты
Характеристики Qualcomm Snapdragon 865 стали известны до анонса
Как стало известно до несколько недель официального анонса, ключевой особенностью нового чипа станут 8 вычислительных ядер, сгруппированных по трем кластерам (4+3+1).
Общество
Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России
Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Игроки "Ювентуса" ждут извинений от Роналду за его поступок.