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Sport24.ru«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги. Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Семин. 26-летний португалец получил травму в матче 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).
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