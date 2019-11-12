Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги. Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Семин. 26-летний португалец получил травму в матче 16-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».

Кино Андрей Кончаловский представил фильм «Грех» в России Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Общество Минюст признал нежелательной чешскую организацию «Человек в беде» По состоянию на 12 ноября 2019 года в список нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций в России входят 19 структур.

Шоу-бизнес Панин снял на видео, как привязывает дочь к батарее Актер Алексей Панин снял на видео, как наказывает свою дочь Анну за беспорядок в квартире. Поклонники оценили чувство юмора артиста.

Политика США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

Здоровье Из юрьевецкой больницы уволились семь врачей Заявление об увольнении по собственному желанию написали семь врачей владимирской городской больницы №6, расположенной в микрорайоне Юрьевец.

Футбол Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону» Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо сообщил, что вернется в каталонский клуб. Какую именно должность он займет, пока не известно.

Хоккей ХК «Спартак» впервые за шесть лет обыграл ЦСКА Хоккеисты московского "Спартака" впервые с сентября 2013 года обыграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Политика Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.

Экономика В незалежной рады картошке от «колорадов» Средняя цена колебалась в пределах от 8 до 11 гривен (32-44 цента США) за килограмм.

Происшествия Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой Людмила Соколова, мать обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказала «Пятому каналу» о сыне и его отношениях с погибшей аспиранткой Анастасией Ещенко.

Общество У известной украинской телеведущей обнаружили рак Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.

Происшествия Стало известно о еще одной жертве историка Соколова По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.

Экономика ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.

Армия и оружие ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил в Петровском СММ ОБСЕ сообщила о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском.

Политика Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.