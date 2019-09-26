Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днем«Локомотив» потерял кубок. Джорджевич не использовал свой шанс

Балтика — Локомотив
1 – 1
4 : 1 по пенальти
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
31′
Эдер
Ян Казаев
75′
П
«Локомотив» сыграл в Калининграде по системе 4-4-2. Как правило, Семин не ставит двух "чистых" форвардов, но в данном случае требовалась схема под игроков, а не наоборот. Шанс получил купленный летом у «Зенита» Лука Джорджевич, который составил дуэт с Антонио Эдером.
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