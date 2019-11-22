РПЛ

Онлайн Тамбов.руОнлайн Тамбов.руФК «Тамбов» матчем с «Локомотивом» откроет 17 тур РПЛ

Тамбов — Локомотив
сегодня
в 11:30
Чемпионат России
Стадион «Спартак»
После паузы на матчи сборных во многих европейских чемпионатах продолжились матчи национальных турниров. И футбольный клуб "Тамбов" откроет 17-й тур РПЛ. 22 ноября "горожане" сыграют в Саранске с "Локомотивом".
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