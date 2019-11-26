Лига чемпионов
Советский спорт«Локомотив» примет «Байер» в Лиге чемпионов
Локомотив сыграет дома с Байером в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров у обеих команд по три очка. При этом вице-чемпионы России опережают немцев за счет победы в очном матче в Леверкузене (2:1).
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«Локомотив» много лет играл в красно-белом. Фанаты добавили зеленый, чтобы отличаться от «Спартака»
Sports.ru23 ноября в 04:25
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