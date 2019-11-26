Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 0:2. Гости вышли вперёд на 11-й минуте благодаря автоголу Рифата Жемалетдинова.

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Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

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Общество Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом» Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.