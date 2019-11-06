Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов

Локомотив — Ювентус
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом». Игра пройдет при аншлаге на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 20.55. В игре в Турине удалось победить «Ювентусу».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Локомотив» определился с формой на матч с «Ювентусом»

Матч ТВ03:38

Нигматуллин: «Буду рад ошибиться, но, мне кажется, „Локомотив“ проиграет „Ювентусу“»

Sport24.ru06:03

«Локомотив» поприветствовал «Ювентус», прилетевший в Москву на матч ЛЧ

Sportbox.RUвчера в 13:11

«Локомотив» сыграет против «Ювентуса» в белой форме

Спорт-Экспресс02:54

Самая важная игра: «Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов

РИА Новостивчера в 16:20

«Локомотив» — «Ювентус»: прогноз Дениса Казанского на Лигу чемпионов

Чемпионат04:30

Что творится с «Локомотивом» и «Зенитом» перед Лигой чемпионов?

Спорт день за днем03 ноября в 00:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:25, Ашберн
Общество

Правительство составило список угроз безопасности Рунета

1 ноября вступил в силу закон об изоляции Рунета, который, как предполагалось, позволит перейти в режим централизованного управления российского сегмента интернета в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности».
Новая газета 03:02
Гаджеты

Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года

Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir запустят в начале следующего года.
Игромания.ру 04 ноября в 16:24
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Наука

В России создали аэродинамическую модель тяжелого самолета «Слон»

Требуемая длина взлетно-посадочной полосы – 3 км. «Слон» проектируется под российские турбовентиляторные двигатели ПД-35 и призван прийти на замену тяжелому дальнему транспортному воздушному судну Ан-124 «Руслан».
МИР 24 вчера в 10:15
Общество

Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции

Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская вывалила свои прелести на всеобщее обозрение

На первый план "выходит" грудь Самбурской.
Paparazzi.ru вчера в 06:10
Происшествия

Отец Шамсутдинова опроверг личную характеристику сына

Газета.Ru 03:38
Гаджеты

Xiaomi презентовала первые умные часы Mi Watch

Китайская компания Xiaomi сегодня презентовала свои первые умные часы, которые называются Mi Watch.
Вечерний курьер вчера в 09:55
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru 04 ноября в 09:03
Происшествия

После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия".
РИА Новости 04:04
Политика

Индия попросила ускорить поставки С-400

Взгляд.ру 06:14
Политика

Путин рассказал о не имеющем аналогов в мире российском оружии

Президент России Владимир Путин рассказал, что страна обладает оружием, которое не имеет аналогов в мире, при этом не станет никому им угрожать.
Известия 06:03
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Политика

Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
RT на русском 03:55
Политика

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств

Газета.Ru 06:02
Экономика

Минфин предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Россети»

Минфин предложил повторно рассмотреть возможность приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей", "Русгидро", заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.
РИА Новости 05:11
Политика

Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Футбол

«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Свободная Пресса вчера в 17:09
Футбол

Обамейанг стал приоритетной трансферной целью «Реала»

По информации El Desmarque, президент испанцев Флорентино Перес обозначил покупку габонца как приоритетную в летнее трансферное окно.
Матч ТВ 05:31
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

По информации немецкого издания, коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ подготовили поправки в законодательство, которые смягчат Газовую директиву ЕС в отношении балтийского газопровода из России в Германию.
Евразия Daily 03:38
Политика

Путин проведёт встречу с Токаевым в Омске

Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
RT на русском 04:26
Технологии

Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем

HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
Аргументы и Факты 02:28
Энергетика

«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа

Новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на "Газпром" антимонопольный штраф на 7 миллиардов долларов, заявила российская компания.
РИА Новости 06:17
Происшествия

Михаила Светова вызвали на допрос в СК

Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Общество

Новый предмет может появиться в российских вузах и колледжах

Новая дисциплина под названием "Операционная эффективность" может появиться в российских вузах и колледжах.
РЕН ТВ вчера в 19:35
Общество

В России могут запретить продавать смартфоны без российского софта

Новый законопроект, обязывающий ритейлеров предустанавливать российское программное обеспечение (ПО), может заработать уже в июле 2020 г. В таком случае, если на реализованном компьютере, смартфоне или умном телевизоре не окажется ПО российской разработки, продавцу может грозить штраф.
ТВК вчера в 07:46
Общество

Суд отказался вернуть работу уволенной за эротические фото тренеру

Правобережный районный суд Магнитогорска отказался удовлетворять иск тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко, уволенной ранее с работы в детско-юношеском центре из-за обнаженных фотографий в соцсетях.
Газета.Ru 03:58
Политика

Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти

«По вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем», — пояснил он, комментируя информацию о проведении расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений, которую одобрил президент США Дональд Трамп ранее в этот же день.
Известия 03:28
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное