Футбол
Вести.Ru«Локомотив» минимально проиграл «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА
Футболисты московского "Локомотива" потерпели поражение в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА от мадридского "Атлетико". Встреча, проходившая на стадионе "Сапсан-Арена", завершилась с минимальным счетом 2:3 в пользу "матрасников" из Мадрида.
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Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
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Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
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Появилось видео момента убийства полковника СК в Москве
Убийство произошло у входа в здание ведомства в Техническом переулке во время приема граждан. Ранее сотрудника СК ударили ножом в Москве.
Газета.Ru 10:10
Политика
В Крыму разделили должности главы республики и премьер-министра
В Республике Крым разделили должности главы региона и председателя Совета министров РК.
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Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
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Происшествия
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Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
Интерфакс 11:33
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Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение России в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:43
Происшествия
На Тайване обрушился пролет моста
Обрушение пролета моста над проливом произошло в провинции Тайваня Илань 1 октября.
REGNUM 02:17
Культура
Режиссера Марка Захарова похоронили на Новодевичьем кладбище
Похороны режиссера и художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова прошли во вторник, 1 октября, на Новодевичьем кладбище Москвы.
Телеканал 360° 09:33
Футбол
Алвес объяснил, почему считает Гвардиолу гением
Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес лестно высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, с которым ранее работал в каталонском клубе.
Sport24.ru 09:36
Кино
В Сети появились новые постеры «Хищных птиц» с Марго Робби
Warner Bros поделились новыми постерами к фильму «Хищные птицы» — на них создатели показали яркую и сумасшедшую Харли Квин, которую сыграла Марго Робби.
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Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Общество
Дима Билан в Самаре снова опозорился
Bimru.ru вчера в 01:36
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
РИА Новости вчера в 19:38
Технологии
Срок действия антипиратского меморандума истек
Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.
РБК вчера в 17:00
Общество
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РИА Новости 05:30
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло на трассе «Таврида» в Крыму, погибли три человека, еще пятеро пострадали, 1 октября сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД.
Красная весна 04:32
Общество
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Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
Lenta.ru 10:55
Экономика
В России усложнились правила выдачи кредитов
Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей.
Мойка78 вчера в 18:08
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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
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Агент не комментирует информацию о Тедеско в «Спартаке»
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Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Происшествия
Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно
РБК вчера в 05:28
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 11:05