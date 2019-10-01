Футбол
Вести.Ru«Локомотив» минимально проиграл «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА
|35%
|Владение мячом
|65%
|64%
|Процент точных передач
|80%
|–
|Удары в сторону ворот
|1
|–
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|2
|–
|Угловые
|2
|–
|Отборы
|–
|2
|Фолы
|–
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
6
Баринов
27
Серкейра
7
Крыховяк
17
Жемалетдинов
9
Смолов
23
Мариу
13
Облак
4
Арьяс
2
Хименес
18
Фелипе
12
Лоди
7
Феликс
5
Парти
8
Сауль
6
Коке
19
Коста
9
Мората
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Футболисты московского "Локомотива" потерпели поражение в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА от мадридского "Атлетико". Встреча, проходившая на стадионе "Сапсан-Арена", завершилась с минимальным счетом 2:3 в пользу "матрасников" из Мадрида.
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