Футбол

Вести.RuВести.Ru«Локомотив» минимально проиграл «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА

Локомотив — Атлетико
0 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
35%Владение мячом65%
64%Процент точных передач80%
Удары в сторону ворот1
Удары в створ ворот1
1Сейвы вратарём
Офсайды2
Угловые2
Отборы
2Фолы
Желтые карточки
Красные карточки
Футболисты московского "Локомотива" потерпели поражение в матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА от мадридского "Атлетико". Встреча, проходившая на стадионе "Сапсан-Арена", завершилась с минимальным счетом 2:3 в пользу "матрасников" из Мадрида.
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