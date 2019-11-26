Лига чемпионов

Российская газетаРоссийская газета«Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы

Локомотив — Байер
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Локомотив»
11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
43′
46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
65′
Владислав Игнатьев
67′
Ведран Чорлука
67′
77′
Венделл
77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
77′
Дмитрий Баринов
82′
90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба. Команды подошли к этой встрече, набрав по три очка в четырех матчах.
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