Лига чемпионов
Российская газета«Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы
|11′
Рифат Жемалетдинов
Бенедикт Хеведес
|43′
|46′
Леон Бэйли
Юлиан Баумгартлингер
|54′
Свен Бендер
Рифат Жемалетдинов
Даниил Куликов
|65′
Владислав Игнатьев
|67′
Ведран Чорлука
|67′
|77′
Венделл
|77′
Карим Бельараби
Лукас Аларио
Эдер
Федор Смолов
|77′
Дмитрий Баринов
|82′
|90′
Керем Демирбай
Ларс Бендер
|46%
|Владение мячом
|54%
|75%
|Процент точных передач
|80%
|2
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|3
|4
|Угловые
|5
|13
|Отборы
|10
|20
|Фолы
|18
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хёведес
31
Рыбус
69
Куликов
7
Крыховяк
6
Баринов
11
Миранчук
59
Миранчук
9
Смолов
1
Градецки
3
Рецос
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
13
Аларио
20
Арангис
8
Бендер
19
Диаби
31
Фолланд
15
Баумгартлингер
Байер
Расстановка 4‑4‑2
Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба. Команды подошли к этой встрече, набрав по три очка в четырех матчах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Локомотив» — «Байер»: Чтобы охотиться за журавлем, нужно сначала поймать синицу
Пятый каналвчера в 04:38
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Армия и оружие
Российская авиация расширяет территорию патрулирования в Сирии
По словам командира вертолета Ми-35 Алексея Трефилова, в настоящее время полеты российской авиации в основном выполняются на север Сирии.
Происшествия
Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей
Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.
Космос
Sotheby’s устраивает космический онлайн-аукцион
В этом году Sotheby’s проводит уже второй онлайн-аукцион, посвященный выходу человечества в космическое пространство и приуроченный к 50-летию высадки на поверхность Луны, сообщает Artnet.
Фигурное катание
Туктамышева смогла исполнить четверной тулуп
Напоминаем, что до Елизаветы четверной тулуп смогли сделать только — россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Шоу-бизнес
Селена Гомес повторила татуировку Джастина Бибера
Селена Гомес обратилась к одному из лучших мастеров в США, чтобы сделать себе такую же татуировку, как у бывшего бойфренда.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
В Иркутске подросток помог спасти девятилетнюю девочку от похищения
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма «Escape»
Кристина Асмус пожаловалась на неблагоприятные условия съемок фильма "Escape".
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Ракам стоит заняться анализом ошибок, а Стрельцам – учёбой
Вполне возможно, что новая встреча перерастет в серьезные отношения. ♐️ Стрелец Несмотря на выходной, займитесь обучением и накоплением новых знаний – они пригодятся вам в скором будущем. ♑️ Козерог Больше доверяйте своей интуиции – у вас неплохо развит внутренний голос.
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Армия и оружие
Лавров рассказал о соблюдении меморандума по Сирии
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Культура
Сергей Шнуров: России нужен образ сварщика, который идет к успеху
России нужен образ сварщика, который станет Илоном Маском, заявил музыкант Сергей Шнуров 26 ноября в ходе беседы с министром образования РФ Ольгой Васильевой в эфире телеканала "Россия 1".
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Шоу-бизнес
«Это не она!»: Фото Аллы Пугачевой без грима вызвало переполох
Скорее всего, многие из вас угадали: главной героиней должна быть, например, Алла Пугачева.
Футбол
Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно»
В текущем сезоне Анюков принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых получил три желтые и одну красную карточки.
Общество
Роскачество сравнит российские и зарубежные вина
Роскачество заявило о своем намерении расширить области исследования «Винного гида» и запустить новые проекты, ориентированные на сравнение российских и зарубежных вин.
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) выступила за то, чтобы сделать 31 декабря 2019 г. выходным днем.
Кино
«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма
В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Лионом»
Ожиданиями от матча пятого тура группового этапа ЛЧ против «Лиона» поделился главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.