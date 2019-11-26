Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба. Команды подошли к этой встрече, набрав по три очка в четырех матчах.

«Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы

Общество Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.

Космос Sotheby’s устраивает космический онлайн-аукцион В этом году Sotheby’s проводит уже второй онлайн-аукцион, посвященный выходу человечества в космическое пространство и приуроченный к 50-летию высадки на поверхность Луны, сообщает Artnet.

Фигурное катание Туктамышева смогла исполнить четверной тулуп Напоминаем, что до Елизаветы четверной тулуп смогли сделать только — россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.

Шоу-бизнес Селена Гомес повторила татуировку Джастина Бибера Селена Гомес обратилась к одному из лучших мастеров в США, чтобы сделать себе такую же татуировку, как у бывшего бойфренда.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.

Политика Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.

Общество Ракам стоит заняться анализом ошибок, а Стрельцам – учёбой Вполне возможно, что новая встреча перерастет в серьезные отношения. ♐️ Стрелец Несмотря на выходной, займитесь обучением и накоплением новых знаний – они пригодятся вам в скором будущем. ♑️ Козерог Больше доверяйте своей интуиции – у вас неплохо развит внутренний голос.

Армия и оружие Лавров рассказал о соблюдении меморандума по Сирии РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Политика США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Культура Сергей Шнуров: России нужен образ сварщика, который идет к успеху России нужен образ сварщика, который станет Илоном Маском, заявил музыкант Сергей Шнуров 26 ноября в ходе беседы с министром образования РФ Ольгой Васильевой в эфире телеканала "Россия 1".

Футбол Божович: «Анюков играет безошибочно, это удивительно» В текущем сезоне Анюков принял участие в 14 матчах чемпионата России, в которых получил три желтые и одну красную карточки.

Общество Роскачество сравнит российские и зарубежные вина Роскачество заявило о своем намерении расширить области исследования «Винного гида» и запустить новые проекты, ориентированные на сравнение российских и зарубежных вин.