Московский "Локомотив" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов принимал немецкий "Байер" и уступил 0:2. Это поражение ставит крест на еврокубковых надеждах российского клуба. Команды подошли к этой встрече, набрав по три очка в четырех матчах.

«Локомотив» проиграл «Байеру» и лишился шансов на Лигу Европы

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