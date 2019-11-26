Футболисты столичного «Локомотива» ничего не смогли противопоставить немецкому «Байеру» и проиграли в ключевом для себя поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. С самого начала не задался для подопечных Юрия Сёмина домашний поединок с «Байером» из Леверкузена.

«Локомотив» забил себе и проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов

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Авто Honda представила обновленную версию городского седана City Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.