Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов. Гости победили 2:0 и закрепились на третьем месте в группе D. "Локомотив" же лишился шансов на выход даже в Лигу Европы. "Локомотив", выигравший у "Байера" в гостях, активно начал и домашнюю встречу.

Кино Майкл Б. Джордан провел переговоры о роли Супермена Популярный голливудский актер Майкл Б. Джордан, знакомый зрителям по ролям в фильмах "Крид: Наследие Рокки" и "Черная пантера", провел переговоры с руководством студии Warner Bros. по поводу роли Супермена в перспективных экранизациях комиксов DC.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

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