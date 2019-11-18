Футбол
Матч ТВ«Уфа» обыграла «Локомотив» в товарищеском матче
«Уфа» нанесла поражение «Локомотиву» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:0. В данный момент команда Вадима Евсеева находится на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 18 очков.
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Здоровье
В Китае диагностировали третий случай заражения легочной чумой
Во Внутренней Монголии (Китай) подтвердили третий эпизод заражения легочной чумой.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой
В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Наука
Найдена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили точный способ пересчета возраста собак в человеческий.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Общество
ФАС возбудила дела против двух поставщиков гречки в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило два дела против поставщиков гречки — ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания "Ангстрем Трейдинг"», сообщается на сайте ведомства.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Общество
Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Футбол
СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:5
Ростовский ФК СКА крупно проиграл московскому ЦСКА в контрольной игре.
Футбол
Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Происшествия
Выпавший из электрички помощник машиниста умер в больнице
Машинист электропоезда не стал останавливать состав после того, как его помощник на ходу выпал на рельсы.
Общество
Недолив топлива на АЗС в России превышает норму в 2-3 раза
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза, следует из проверок по Центральному федеральному округу.
Музыка
КП: София Ротару вернется на российскую сцену
Певица София Ротару, отказавшаяся от концертов в России в 2018-м, вернется в Москву. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента Белоруссии
Культура
Пригожин объяснил причину возвращения Ротару в Россию
Политика
В Кремле подтвердили дату саммита «нормандской четверки»
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что встречу в «нормандском формате», в которой примут участие лидеры Франции, Германии, России и Украины, планируется провести 9 декабря в Париже.
Политика
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Происшествия
Полиция Гонконга отрицает факт штурма Политехнического университета
Полиция Гонконга в понедельник опровергла сообщения о крупномасштабном штурме, который якобы проводился минувшей ночью в Политехническом университете, где забаррикадировались протестующие студенты.
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Футбол
Кирилл Новиков: первое большое интервью. Селекция «Динамо», Филипп, советы отца
Главный тренер бело-голубых в беседе с корреспондентом «СЭ» не только ответил на самые актуальные вопросы, но и подробно рассказал о своей карьере.
Происшествия
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Политика
Климкин назвал причину успеха Путина в Донбассе
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе благодаря разведению войск.