Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Локомотив» проиграл «Уфе» в товарищеском матче
Московские «железнодорожники» уступили башкирской команде в рамках товарищеской встречи (0:2). Вячеслав Кротов оформил дубль. Оба мяча команда Евсеева забила после перерыва. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Уфы».
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В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
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Общество
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Кудрин уверен, что без этих свойств вложение средств ФНБ в инвестпроекты нецелесообразно.
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Стала известна судьба игр Dead Island 2 и Saints Row 5
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Армия и оружие
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На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
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Стало известно о том, что ВМФ России запланировал использовать в Арктике вооруженные ледокольные корабли.
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ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
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Sony в 2020 году представит большое количество новых смартфонов
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