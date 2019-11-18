Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Локомотив» проиграл «Уфе» в товарищеском матче

Московские «железнодорожники» уступили башкирской команде в рамках товарищеской встречи (0:2). Вячеслав Кротов оформил дубль. Оба мяча команда Евсеева забила после перерыва. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Уфы».
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«Локомотив» уступил «Уфе» в товарищеском матче в Сочи. Кротов оформил дубль

Sport24.ru06:49

«Уфа» обыграла «Локомотив»

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«Локомотив» потерпел поражение от «Уфы»

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«Уфа» обыграла «Локомотив» в товарищеском матче

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«Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче в Сочи

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«Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче на сборе в Сочи

РИА Новости07:01

«Уфа» с сухим счетом обыграла «Локомотив»

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Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
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Поставка Ираку российских танков Т-90С в рамках первого этапа завершена.
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Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является «российским заказом».
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«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
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В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

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Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

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Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

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По мнению экспертов, на рейтинги власти повлияла пенсионная реформа и повышение налоговой нагрузки.
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"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
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Sony опубликовала схемы геймпада PlayStation 5 — он отличается от DualShock 4

Японское подразделение Sony Interactive Entertainment опубликовало свежий патент, на иллюстрациях которого изображён геймпад для PlayStation 5 — причём пользователи составили схемы его сравнения с DualShock 4 для PS4.
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С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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Лолита назвала размер гонораров за выступления

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Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе

Фото своей стрижки Алсу выложила в Instagram, пояснив, что прическа — часть образа для нового клипа.
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Valve может анонсировать новую часть Half-Life до конца 2019 года

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Банк России может выпустить монеты номиналом в 50 рублей

Замдиректора департамента наличного денежного обращения Центробанка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска монеты в 50 рублей.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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