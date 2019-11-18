Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Локомотив» проиграл «Уфе» в товарищеском матче
Московские «железнодорожники» уступили башкирской команде в рамках товарищеской встречи (0:2). Вячеслав Кротов оформил дубль. Оба мяча команда Евсеева забила после перерыва. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Уфы».
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