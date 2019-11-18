Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Локомотив» проиграл «Уфе» в товарищеском матче

Московские «железнодорожники» уступили башкирской команде в рамках товарищеской встречи (0:2). Вячеслав Кротов оформил дубль. Оба мяча команда Евсеева забила после перерыва. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Уфы».
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«Локомотив» уступил «Уфе» в товарищеском матче в Сочи. Кротов оформил дубль

Sport24.ru06:49

«Уфа» обыграла «Локомотив»

Спорт-Экспресс06:54

«Локомотив» потерпел поражение от «Уфы»

Чемпионат06:50

«Уфа» обыграла «Локомотив» в товарищеском матче

Матч ТВ06:52

«Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче в Сочи

Советский спорт07:08

«Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче на сборе в Сочи

РИА Новости07:01

«Уфа» с сухим счетом обыграла «Локомотив»

Metaratings07:07
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Здоровье

В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
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Спецназ Грузии оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси

В грузинской столице полиция частично разогнала протестующих, оттеснив их от здания парламента.
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ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
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Швейцария и Дания вышли на Евро-2020

У хозяев забил Мэтт Доэрти, у гостей — Мартин Брэйтуэйт. Швейцария и Дания вышли на чемпионат Европы-2020.
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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
РИА Новости 16:28
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Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail

Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
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Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию

Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
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Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

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Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Газета.Ru 11:01
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Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

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Общество

В Москву из Ирака прилетел самолет с российскими детьми

Самолет МЧС России доставил в Москву российских детей из Ирака, сообщает в понедельник, 18 ноября, пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Общество

Эксперт высказал мнение о проекте строительства моста через Лену

Эксперт отметил, что при строительстве будут использованы наработки в реализации Керченского моста.
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Россия обыграла Хорватию на старте Кубка Дэвиса

Газета.Ru 16:02
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Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
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Общество

Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции

Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз

Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз Дмитрий Тарасов вновь подал в суд.
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Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана

Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
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Футбол

Пукки обошел Дзюбу в гонке бомбардиров Евро-2020

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Греции.
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Происшествия

Настю Рыбку обвинили в краже телефона и двух тысяч евро в Москве

Настя Рыбка вновь вляпалась в скандал, утверждает Telegram-канал "112". На этот раз ее обвинили в краже телефона и денег.
Московский Комсомолец 11:01
Футбол

Сборная Италии разгромила команду Армении

В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
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Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

Глобальная электрификация транспорта вышла на новый уровень, когда Ford представила Mustang Mach-E.
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Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
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Футбол

Ростовский СКА сыграл против ЦСКА

Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь».
161.ru 08:16
Армия и оружие

Феникс (Китай): на «Арли Берк» будет лазерное оружие? Россия улыбнулась: мы уже давно приняли лазерное оружие на вооружение (Феникс)

12 ноября на сайте "Хуаньцю" была процитирована статья из зарубежных СМИ, в которой сообщалось, что недавно на передней части капитанского мостика американского эсминца типа "Арли Берк" DDG-105 "Дьюи" была установлена "загадочная конструкция".
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Украинские военные подняли флаги США в Донбассе

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HBO показал первый трейлер сериала «Авеню 5» с Хью Лори

Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".
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Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Родившись в простой семье, Рэй Далио сумел понять, как устроены рынки, и стать очень богатым человеком.
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Армия и оружие

США раскрыли план атаки на российские системы ПВО

Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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