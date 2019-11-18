Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Локомотив» проиграл «Уфе» в товарищеском матче
Московские «железнодорожники» уступили башкирской команде в рамках товарищеской встречи (0:2). Вячеслав Кротов оформил дубль. Оба мяча команда Евсеева забила после перерыва. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Уфы».
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В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
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В грузинской столице полиция частично разогнала протестующих, оттеснив их от здания парламента.
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Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
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Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз Дмитрий Тарасов вновь подал в суд.
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Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана
Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
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Пукки обошел Дзюбу в гонке бомбардиров Евро-2020
Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки отличился в матче отборочного турнира Евро-2020 против Греции.
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Настю Рыбку обвинили в краже телефона и двух тысяч евро в Москве
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Футбол
Сборная Италии разгромила команду Армении
В Палермо завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе J, где сборная Италии принимала команду Армении.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
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Ростовский СКА сыграл против ЦСКА
Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5. Встреча проходила в Москве на стадионе «Октябрь».
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Феникс (Китай): на «Арли Берк» будет лазерное оружие? Россия улыбнулась: мы уже давно приняли лазерное оружие на вооружение (Феникс)
12 ноября на сайте "Хуаньцю" была процитирована статья из зарубежных СМИ, в которой сообщалось, что недавно на передней части капитанского мостика американского эсминца типа "Арли Берк" DDG-105 "Дьюи" была установлена "загадочная конструкция".
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Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".
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Армия и оружие
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Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.