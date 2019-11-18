Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Локомотив» проиграл «Уфе» в товарищеском матче

Московские «железнодорожники» уступили башкирской команде в рамках товарищеской встречи (0:2). Вячеслав Кротов оформил дубль. Оба мяча команда Евсеева забила после перерыва. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Уфы».
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«Локомотив» уступил «Уфе» в товарищеском матче в Сочи. Кротов оформил дубль

Sport24.ru06:49

«Уфа» обыграла «Локомотив»

Спорт-Экспресс06:54

«Локомотив» потерпел поражение от «Уфы»

Чемпионат06:50

«Уфа» обыграла «Локомотив» в товарищеском матче

Матч ТВ06:52

«Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче в Сочи

Советский спорт07:08

«Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче на сборе в Сочи

РИА Новости07:01

«Уфа» с сухим счетом обыграла «Локомотив»

Metaratings07:07
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Происшествия

Охранника поместили под стражу после стрельбы в колледже Благовещенска

Благовещенский городской суд заключил под стражу сотрудника частного охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, который охранял местный колледж, где студент устроил стрельбу 14 ноября.
Известия 20:20
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

РИА Новости 16:50
Происшествия

В Забайкалье на пожаре в жилом доме погибли три человека

Во время пожара в частном жилом доме в селе Кыра Забайкальского края погибли три человека.
REGNUM 20:18
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Политика

США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине

Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Ведомости 19:14
Политика

Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Газета.Ru 18:52
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Теннис

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 17:33
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ 17:10
Политика

Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России

Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Lenta.ru 19:44
Общество

Власти Китая сменили главу полиции Гонконга

Отмечается, что решение было принято в соответствии с Основным законом КНР о специальном административном районе Гонконг и основано на предложении главы администрации Гонконга Кэрри Лам.
RT на русском 20:14
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Политика

Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Lenta.ru 20:28
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Армия и оружие

В Сирии курды подожгли российский патруль

На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".
Комсомольская правда 14:29
Происшествия

В Красноярском крае ищут пропавшую автомобилистку

ТАСС 06:02
Футбол

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Чемпионат 16:15
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия 18:39
Происшествия

Изуродованная кислотой модель рассказала о своей жизни

7 новостей 13:03
Происшествия

Раненный пограничником в США россиянин отказался от общения с консулом

Российский гражданин Евгений Глущенко, раненный американским пограничником при попытке пересечь границу Мексики и США, отказался общаться с консулом РФ.
News.ru 13:22
Общество

Врач объяснил, почему водку опасно закусывать маринованными огурцами

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что оптимальной закуской к водке, являются соленья.
РЕН ТВ 17:33
Общество

В Анкаре назвали сроки запуска конкурента газопровода «Турецкий поток»

По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года.
РБК 20:19
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru вчера в 06:29
Общество

В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии

В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Инвест-Форсайт 07:48
Общество

Астронавты США не вошли в экипажи «Союзов» впервые за почти 20 лет

Впервые за почти 20 лет зарубежные астронавты не вошли в состав экипажей российских космических кораблей "Союз".
Газета.Ru 19:49
Финансы

Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru 19:28
Хоккей

Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова

Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:1. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.
Чемпионат 20:25
Происшествия

В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»

В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
RT на русском 12:04
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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