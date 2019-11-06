По окончании матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» состоялась пресс-конференция с участием главного тренера хозяев. Юрий Сёмин похвалил своих подопечных за самоотдачу и заявил, что его команда имела шанс одержать победу.

Что сказал Сёмин после матча «Локомотив» — «Ювентус» в Лиге чемпионов

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