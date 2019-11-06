Лига чемпионов

ToDay News UfaToDay News Ufa«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Лиге Чемпионов

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 6 ноября
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Во втором тайме на 77-ой минуте «Локомотив» едва не вырвал победу, Леонардо Бонуччи вынес мяч с ленточки ворот. На 3-ей добавленной минуте победу гостям принес Дуглас Коста. Счет в матче «Локомотив» – «Ювентус» в Лиге Чемпионов составил 1:2.
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