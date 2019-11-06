Ветеран «Спартака»: Люди придут посмотреть на Роналду, а не на «Ювентус» 22 октября, «Локомотив» в Турине уступил «Ювентусу» с таким же счетом, первыми забив гол. После четырех туров «Локомотив» с 3 очками занимает третье место в группе. На первом «Ювентусс» с 7 очками.

«Локомотив» не удержал ничью в матче с «Ювентусом»

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