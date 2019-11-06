Лига чемпионов

Говорит МоскваГоворит Москва«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги Чемпионов

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Больше всего матчей отыграл испанский голкипер Икер Касильяс — 188.В первом матче между командами, который прошёл 22 октября в Турине, «Локомотив» также проиграл со счётом 1:2. После четырёх матчей железнодорожники имеют в активе три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» продолжает лидировать в квартете, набрав 10 баллов.
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