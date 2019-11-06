Лига чемпионов

НИА-КалининградНИА-Калининград«Локомотив» не справился с «Ювентусом»

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Накануне в Москве состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда Юрия Семина принимала туринский «Ювентус». К сожалению, железнодорожники не смогли справиться с одной из сильнейших команд мирового футбола и уступили итальянцам со счетом 1:2.
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