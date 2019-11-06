Накануне в Москве состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда Юрия Семина принимала туринский «Ювентус». К сожалению, железнодорожники не смогли справиться с одной из сильнейших команд мирового футбола и уступили итальянцам со счетом 1:2.

«Локомотив» не справился с «Ювентусом»

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