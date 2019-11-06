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РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА

Локомотив — Ювентус
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Московский футбольный клуб "Локомотив" дома уступил туринскому "Ювентусу" в матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча группы D, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Голом отметился Элиа Петрелли (36-я минута).
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