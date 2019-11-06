Футбол
РИА Новости«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА
Московский футбольный клуб "Локомотив" дома уступил туринскому "Ювентусу" в матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча группы D, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Голом отметился Элиа Петрелли (36-я минута).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 11:01, Вашингтон
Экономика
Венесуэльская PDVSA сократила долг перед «Роснефтью» до $0,8 млрд
По этим данным, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало текущего года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд.
REGNUM 08:01
Технологии
Microsoft записала фильм на куске стекла
Microsoft совместно с кинокомпанией Warner Bros. организовали запись фильм "Супермен" 1978 года на куске стекла размером с подставку для кружки.
Вести.Хайтек 03:45
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой 16-летней школьницы
Известия вчера в 12:24
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета 10:06
Происшествия
Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги
Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 06:59
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:13
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
REGNUM 05:09
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади
Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:04
Авто
В Сети опубликованы изображения салона обновленной Lada 4x4
В Сети были опубликованы свежие изображения салона, который может появится в обновленной Lada 4x4.
Дни24 вчера в 05:00
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за фильма «Текст»
Российская актриса Кристина Асмус заявила о самой настоящей травле, которую организовали против нее неизвестные тролли.
ФАН 04 ноября в 09:26
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый дешевый смартфон Redmi с NFC
Фанаты дешевых смартфонов Xiaomi получили возможность пользоваться NFC для бесконтактной оплаты и не получать в нагрузку к желанному модулю дополнительные навороты - игровой процессор и 64-мегапиксельную камеру.
Российская газета 09:58
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса вчера в 17:09
Общество
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Упрощёнка 07:23
Футбол
Роналдо может приобрести еще один футбольный клуб
Бывший нападающий «Барселоны» и «Реала» Роналдо заявил, что у него возникла идея приобрести португальский клуб.
Матч ТВ 10:32
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому нельзя есть хурму
Врач-диетолог Анжелика Дюваль подробно проинформировала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru 08:58
Технологии
Смарт-телевизоры Nokia становятся реальностью
Говорится, что Flipkart организует разработку, местное производство и продажи смарт-телевизоров Nokia.
3DNews 08:59
Экономика
Стоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%
Потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. Об этом говорится в материалах Росстата.
ТАСС 08:11
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Политика
Помощник Гордеева стал кандидатом в кураторы мусорной реформы
Бывший замминистра курировал так называемую мусорную реформу, которая стартовала в России с 1 января 2019 года: в рамках изменений, в частности, регионы обязали принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем.
РБК 10:35
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44