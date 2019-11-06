Футбол
РИА Новости«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
17
Жемалетдинов
7
Крыховяк
6
Баринов
23
Мариу
59
Миранчук
19
Эдер
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
6
Хедира
5
Пьянич
8
Рэмзи
25
Рабьо
21
Игуаин
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
Московский футбольный клуб "Локомотив" дома уступил туринскому "Ювентусу" в матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча группы D, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Голом отметился Элиа Петрелли (36-я минута).
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