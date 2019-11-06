Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА

Локомотив — Ювентус
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
  
20
Игнатьев
  
5
Хёведес
  
14
Чорлука
  
31
Рыбус
  
17
Жемалетдинов
  
7
Крыховяк
  
6
Баринов
  
23
Мариу
  
59
Миранчук
  
19
Эдер
  
1
Шченсны
  
13
Данило
  
19
Бонуччи
  
24
Ругани
  
12
Сандро
  
6
Хедира
  
5
Пьянич
  
8
Рэмзи
  
25
Рабьо
  
21
Игуаин
  
7
Роналду
  
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
Московский футбольный клуб "Локомотив" дома уступил туринскому "Ювентусу" в матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча группы D, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Голом отметился Элиа Петрелли (36-я минута).
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