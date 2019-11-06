Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Московский футбольный клуб "Локомотив" дома уступил туринскому "Ювентусу" в матче Юношеской лиги УЕФА. Встреча группы D, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Голом отметился Элиа Петрелли (36-я минута).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» проиграл «Ювентусу» – 0:1

Sports.ru03:58

Молодежка «Локо» лишь раз упустила гренадера из «Юве». Этого хватило

Матч ТВ09:30

Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» — «Ювентус». Видеотрансляция

Sport24.ru05:57

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге УЕФА

Спорт-Экспресс08:53

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге УЕФА

ODDS.ru09:03

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА

Чемпионат09:10

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Юношеской лиге УЕФА

Советский спорт09:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru 08:35
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Политика

В Госдуму внесут законопроект об упрощённом получении гражданства

До декабря Правительство внесёт в Государственную Думу законопроект об упрощённом получении российского гражданства, предполагающий отмену требования об отказе от гражданства другого государства.
Парламентская газета 10:52
Общество

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Наука

Красноярские ученые синтезировали сверхпроводники нового типа

Ученые Красноярского научного центра синтезировали полуторный тип сверхпроводников, которые могут применяться в радиоэлектронике, а также в качестве детекторов частиц на ускорителях.
ТАСС 04 ноября в 23:46
Футбол

Локомотив — Ювентус 1:2

На третьей минуте встречи в Москве вратарь хозяев Маоринато Гильерме не сумел зафиксировать мяч после удара Криштиану Роналду со штрафного, и тот между ног стража ворот закатился в сетку.
Газета.Ru 13:07
Происшествия

Отбившейся ножом от насильника жительнице Химок смягчили обвинение

Газета.Ru 10:03
Футбол

«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
РИА Новости 17:12
Автоспорт

В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята

Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ 04:59
Политика

Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Армия и оружие

Пентагон опасается развития военного ИИ в России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай наращивают потенциал для использования искусственного интеллекта в оборонной сфере.
РЕН ТВ вчера в 16:47
Хоккей

Молодежная сборная России выиграла первый матч Суперсерии в Канаде

Российская газета 04 ноября в 23:18
Происшествия

В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

РБК 17:42
Космос

Live: запуск ракеты Electron в рамках миссии As The Crow Flies (Upd.)

Успешный запуск укрепит позиции Rocket Lab — частной космической компании из США, которая хочет завоевать рынок с помощью своей недорогой ракеты Electron.
Naked Science 31 октября в 19:02
Происшествия

Российский паром сел на мель около Стокгольма

РИА Новости 13:57
Общество

В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры

Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Политика

Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Политика

Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста

Российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИДе республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).
Известия 15:48
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Наука

Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность

Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 вчера в 08:58
Политика

В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Происшествия

Сообщения об угоне лайнера в аэропорту Амстердама оказались ложными

Сообщения о захвате самолета в амстердамском аэропорту Схипхол оказались ложными.
Известия 15:33
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Гаджеты

В России можно взять iPhone в аренду

Сообщается, что сервис предлагает пять моделей смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, iPhone XS и iPhone XS Max.
Игромания.ру 16:11
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU вчера в 05:03
Технологии

Ученые смогли взломать iPhone и умные колонки с помощью лазера

The GEEK вчера в 04:11
Здоровье

Врач назвала лучшую диету для похудения

Лучшая диетой на сегодняшний день можно назвать средиземноморскую, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 14:56
Экономика

Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%

Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей.
ТАСС 16:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юношеская лига УЕФА
Футбольное соревнование для юношеских команд клубов, которые участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и представителей 32 лучших лиг УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное