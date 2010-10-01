Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Локомотив» раскритиковал решение РФС о дате проведения матча Кубка России

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал решение РФС назначить датой проведения матча 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» 25 сентября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Локомотив» раскритиковал решение РФС о дате проведения матча Кубка России

Чемпионат04:24

«Локомотив» недоволен датой матча Кубка России против «Балтики»

Sport.ru05:29

«Локомотив» о дате кубковой игры: «Получили от РФС два отказа. Клуб загнан в непростую ситуацию»

Sports.ru05:45

«Локомотив» прокомментировал решение РФС о дате проведения матча Кубка России

RT на русском05:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Армия и оружие

В МИД России предупредили о риске ядерной войны

По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Общество

За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года

Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Общество

Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Газета.Ru 04:27
Экономика

АСВ намерено использовать в своей работе биометрию

"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) намерено использовать в своей работе биометрию, однако пока АСВ ограничено законодательством, заявил глава АСВ Юрий Исаев на Московском международном банковском форуме.
Вести.Финанс 05:01
Шоу-бизнес

В сети появилась часть виш-листа Собчак на свадьбу с Богомоловым

В интернете появилась часть виш-листа телеведущей Ксении Собчак на свадьбу с художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
АБН 03:37
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

REGNUM 05:38
Происшествия

В Москве ревнивый муж застрелил жену

Вести.Ru 05:43
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Экономика

РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости 03:32
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru вчера в 20:12
Происшествия

Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 04:36
Энергетика

«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией

Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Музыка

Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии

Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.
РБК 05:40
Происшествия

Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине

Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
Вести.Ru 03:11
Культура

Владимир Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем

Культуромания 04:08
Политика

Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Происшествия

В Уфе 15 человек отравились шаурмой

РБК 02:11
Происшествия

У нападающего «Краснодара» украли 12 часов на 23 миллиона рублей

Вести.Ru 04:36
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Общество

Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»

По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Общество

Против Соболь и Албурова подали пять новых исков

Известия 02:02
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Культура

Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»

Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Политика

Взрыв на железной дороге предотвратили в ДНР

Российская газета 04:06
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС 04:00
Единоборства

Вдова боксёра Дадашева рассказала о последних минутах его жизни

Газета Кемерова 04:30
Происшествия

День Каталонии в Барселоне отметили беспорядками

Комсомольская правда вчера в 19:05
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное