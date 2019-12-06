Представители «Арсенала» опубликовали фотографию команды после матча 19-го тура РПЛ с «Локомотивом». Команда Игоря Черевченко в Туле нанесла крупное поражение железнодорожникам — 4:0.

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