РПЛ
Sportbox.RU«Арсенал» показал раздевалку после крупной победы над «Локомотивом»
Представители «Арсенала» опубликовали фотографию команды после матча 19-го тура РПЛ с «Локомотивом». Команда Игоря Черевченко в Туле нанесла крупное поражение железнодорожникам — 4:0.
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Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
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Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
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Политика
Le Monde связала российские спецслужбы со взломом переписки штаба Макрона
Эксперты Google и компании по кибербезопасности FireEye нашли «технические доказательства» того, российские спецслужбы причастны ко взлому электронных писем, связанных с предвыборной кампанией президента Франции Эмманюэля Макрона.
Экономика
Госдума одобрила повышение МРОТ
Госдума одобрила повышение минимального размера оплаты труда до 12 тыс. 130 рублей, передаёт ОТР.
Наука
Самоодомашнивание людей объяснено изменением работы одного гена
Эксперименты на клеточных культурах показали, что ген BAZ1B, судя по всему, является ключевым генетическим фактором, определившим течение процесса самоодомашнивания человека.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Происшествия
В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски
«В департаменте лесного хозяйства прошёл обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение представителя краевой администрации.
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Huawei представила смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G
Политика
Путин: работы по прокладке «Северного потока-2» практически завершены
Президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" практически завершены.
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Общество
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В Сбербанке рассказали о самых популярных схемах кражи денег с карт.
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Назвали цены на бюджетный аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200
Компания Hengtian выводит на рынок бюджетную копию премиального внедорожника Toyota Land Cruiser 200.