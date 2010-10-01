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«Локомотив» прощается с еврокубками, «Шахтёр» борется за плей-офф: турнирные расклады в Лиге чемпионов

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