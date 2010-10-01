Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Локомотив» прощается с еврокубками, «Шахтёр» борется за плей-офф: турнирные расклады в Лиге чемпионов

В группе А пяти туров хватило не просто для определения участников плей-офф Лиги чемпионов, а и для расстановки их по итоговым местам. «ПСЖ» никуда не денется с первой позиции, а «Реал» финиширует вторым.
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Общество

Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС.
Известия 00:04
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru 04:01
Происшествия

В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Российская газета 05:25
Авто

Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания

По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont), увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
ГЛАС.RU 02:10
Политика

Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной

Газета.Ru 06:31
Единоборства

Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru вчера в 04:43
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
ТАСС 05:48
Футбол

Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
РИА Новости 05:36
Политика

Донбасс выдвинул Украине ультиматум

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выдвинул властям Украины ультиматум.
Lenta.ru 06:20
Культура

Вышел трейлер второго сезона сериала «Содержанки»

В сети появился трейлер второго сезона сериала Константина Богомолова "Содержанки". Новый сезон картины стартует на сервисе START.
Piter.tv вчера в 09:38
Происшествия

В Петербурге арестован фигурант дела о хищении средств «Метростроя»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 6 февраля 2020 года одного из фигурантов дела о хищении средств компании «Метрострой» — Анатолия Болотова, гендиректора компании «Безопасные технологии и разработки».
Коммерсантъ вчера в 13:40
Хоккей

Клуб НХЛ «Даллас» уволил тренера из-за непрофессионального поведения

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил в отставку главного тренера Джима Монтгомери, он был уволен по причине непрофессионального поведения.
РБК вчера в 11:54
Политика

В ЛНР считают бессмысленным простое продление особого статуса Донбасса

Особый статус закрепляется в конституции Украины.
REGNUM 04:50
Футбол

Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве

Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Sportbox.RU вчера в 08:22
Политика

В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

РИА Новости 04:57
Авто

Chevrolet Tahoe и Suburban сменили поколение

В США состоялась премьера новых Chevrolet Tahoe и Suburban.
Motor 03:41
Общество

Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки

В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.
Известия 01:14
Футбол

«Эвертон» претендует на Ибрагимовича

Бывший форвард МЮ Златан Ибрагимович может вернуться в Англию.
Soccer.ru 04:43
Общество

Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru вчера в 06:00
Политика

Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским

Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа", в котором украинский лидер Владимир Зеленский сыграл роль главы государства еще до своего избрания.
Российская газета 04:41
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко.
Комсомольская правда 04:40
Армия и оружие

Испытания атомной подлодки «Казань» продлили

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
РИА Новости 04:36
Общество

Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя российского Forbes

22 октября "АС Рус Медиа" подало в столичный арбитраж иск к "Сафмару" и потребовало "признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия" распространенное заявление группы о коррумпированности журналистов издания.
Интерфакс 05:33
Экономика

Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20

Правительство России вернулось к обсуждению идеи снизить стоимость посылок, доставляемых из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлин, до €20 в месяц, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, передает ТАСС.
РБК 06:06
Происшествия

СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.
RT на русском 06:40
Авто

Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер

Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.
Автомобили.ру 09 декабря в 06:16
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Португальский футболист и футбольный тренер. С 20 ноября 2019 года является главным тренером английского клуба «Тоттенхэм Хотспур». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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