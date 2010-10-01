Лига чемпионов
Евро-футбол.ру«Локомотив» прощается с еврокубками, «Шахтёр» борется за плей-офф: турнирные расклады в Лиге чемпионов
В группе А пяти туров хватило не просто для определения участников плей-офф Лиги чемпионов, а и для расстановки их по итоговым местам. «ПСЖ» никуда не денется с первой позиции, а «Реал» финиширует вторым.
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Общество
Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Московской области начали разработку сервиса, который позволит россиянам обращаться в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Авто
Обновленный Volkswagen Teramont презентовала компания
По сообщению ресурса «speedme.ru», Volkswagen Atlas 2021 (в РФ Teramont), увеличится в размерах (на 7,6 см). Размеры выросли за счет нового переднего бампера.
Политика
Кадыров призвал Сокурова быть мужчиной
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
Футбол
Ганчаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром", заявил глава комитета Артур Григорьянц.
Политика
Донбасс выдвинул Украине ультиматум
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выдвинул властям Украины ультиматум.
Культура
Вышел трейлер второго сезона сериала «Содержанки»
В сети появился трейлер второго сезона сериала Константина Богомолова "Содержанки". Новый сезон картины стартует на сервисе START.
Происшествия
В Петербурге арестован фигурант дела о хищении средств «Метростроя»
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 6 февраля 2020 года одного из фигурантов дела о хищении средств компании «Метрострой» — Анатолия Болотова, гендиректора компании «Безопасные технологии и разработки».
Хоккей
Клуб НХЛ «Даллас» уволил тренера из-за непрофессионального поведения
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил в отставку главного тренера Джима Монтгомери, он был уволен по причине непрофессионального поведения.
Политика
В ЛНР считают бессмысленным простое продление особого статуса Донбасса
Особый статус закрепляется в конституции Украины.
Футбол
Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве
Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Политика
В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа
Авто
Chevrolet Tahoe и Suburban сменили поколение
В США состоялась премьера новых Chevrolet Tahoe и Suburban.
Общество
Минтруд напомнил чиновникам о запрете на подарки
В ведомстве отметили, что под запрет также попадают подарки от подчиненных, в том числе полученные в нерабочее время, даже если они являются их друзьями.
Футбол
«Эвертон» претендует на Ибрагимовича
Бывший форвард МЮ Златан Ибрагимович может вернуться в Англию.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Песков: Путин не смотрел «Слугу народа» с Зеленским
Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал "Слуга народа", в котором украинский лидер Владимир Зеленский сыграл роль главы государства еще до своего избрания.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину
Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко.
Армия и оружие
Испытания атомной подлодки «Казань» продлили
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Общество
Гуцериев и «Сафмар» подали в суд на издателя российского Forbes
22 октября "АС Рус Медиа" подало в столичный арбитраж иск к "Сафмару" и потребовало "признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия" распространенное заявление группы о коррумпированности журналистов издания.
Экономика
Власти вернулись к идее снизить стоимость беспошлинных посылок до €20
Правительство России вернулось к обсуждению идеи снизить стоимость посылок, доставляемых из зарубежных интернет-магазинов без уплаты пошлин, до €20 в месяц, сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, передает ТАСС.
Происшествия
СК возбудил дело против двух экс-сотрудников администрации Челябинска
Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников администрации Челябинска, которые подозреваются во взяточничестве.
Авто
Volvo и Geely сделали модный купе-кроссовер
Новинка построена на базе модели 01 и отличается купеобразной формой кузова, оптикой и бамперами иной формы, большими колесами, а также измененным интерьером: в частности, у модели 05 появились цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, проекционный дисплей и большой сенсорный экран мультимедийной системы, который заменяет большую часть аналоговых кнопок.