Футбол

РБКРБК«Локомотив» проведет исследование аудитории для финансового fair play

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Московский «Локомотив» проведет исследование зрительской аудитории в соответствии с требованиями финансового fair play. Информация о закупке размещена на главном портале закупок. Цен договора на исследование, которая указана в закупке, — 3,6 млн руб.
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