Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Локомотив» проведёт товарищеский матч с юрмальским «Спартаком»

Сегодня, 7 сентября, московский «Локомотив» проведёт товарищеский матч с юрмальским «Спартаком», сообщает пресс-служба «железнодорожников». Встреча состоится на тренировочном поле у стадиона «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
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России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
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На Кипре утонула трехлетняя россиянка

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«Йокерит» забросил семь шайб в ворота рижского «Динамо»

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Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
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