Футбол
Чемпионат«Локомотив» проведёт товарищеский матч с юрмальским «Спартаком»
Сегодня, 7 сентября, московский «Локомотив» проведёт товарищеский матч с юрмальским «Спартаком», сообщает пресс-служба «железнодорожников». Встреча состоится на тренировочном поле у стадиона «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:25, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали обмен задержанными с Украиной
Кремль прокомментировал состоявшийся сегодня обмен задержанными с Украиной.
Ruposters.ru 09:06
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Происшествия
В роддоме №2 при родах умерла пациентка
Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.
Довод 06:00
Наука
В Охотском море нашли новый вид китов
Японские ученые открыли новый, ранее неизвестный науке вид китов.
Москва 24 05 сентября в 06:45
Экономика
Россияне смогут уйти на пенсию в 55 лет
Если закон примут, то инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР, смогут получить пенсии еще раньше.
АБН 08:47
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Политика
Путин и Назарбаев обсудили отношения России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин сегодня провёл встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Life.ru 13:54
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
REGNUM 13:31
Футбол
Неймар спас Дани Алвеса от насекомого
News.ru 10:47
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Политика
Между Россией и Украиной начался обмен заключенными
Российский президент Владимир Путин заявил, что обмен может послужить шагом в сторону нормализации отношений между государствами.
Петербургский дневник 03:14
Политика
Американский политолог заявил, что США утрачивают статус сверхдержавы
Профессор Азим Ибрагим выразил мнение, что после прихода к власти Дональда Трампа страна начали активно терять свои имперские амбиции.
iReactor 01:01
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Фигурное катание
Падение Медведевой и триумф Загитовой: как прошли прокаты фигуристов
В день контрольных прокатов сборной России на входе на территорию "Лужников" царило настоящее столпотворение, сопоставимое с тем, что можно было обнаружить во время чемпионата мира по футболу.
Газета.Ru 13:56
Футбол
Сборная Украины на выезде разгромила команду Литвы в отборе ЧЕ-2020
Футболисты сборной Украины на выезде разгромили команду Литвы в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:56
Политика
Глава Бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Общество
В праздновании Дня города в Москве поучаствовали около 1,7 млн человек
В праздновании 872-летия Москвы к 17:00 мск приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.
Известия 13:46
Футбол
Сборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Косово добилась волевой победы над командой Чехии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
Матч ТВ 10:54
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей провели медовый месяц в Италии
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, провели медовый месяц на Сицилии.
News.ru 07:46
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья в ближайшее время.
Lenta.ru 00:42