«Локомотив» прокомментировал состояние защитника Ведрана Чорлуки, который травмировался в товарищеском матче с юрмальским «Спартаком». После столкновения с соперником во втором тайме футболист не смог продолжить встречу и был заменен.

Политика Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39% По состоянию на 10:00 явка на электронное голосование на выборах депутатов в Московскую государственную думу составила почти 40%.

Кино «Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.

Здоровье Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди Почетная императрица Японии Митико, мать нынешнего императора Нарухито, утром в субботу поступила в больницу, где ей будет сделана операция по удалению рака груди, сообщила газета "Асахи".

Происшествия В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.

Экономика Минфин рассказал о новой пенсионной системе Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Наука Математики сумели разложить число 42 на три куба через 65 лет Американские ученые Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд сумели разложить число 42 на три куба.

Политика Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.

Политика В Хорватии отреагировали на инцидент на границе с Сербией Премьер Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на инцидент, который произошел на границе с Сербией.

Общество На курорте Сочи выпал первый снег На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.

Транспорт МВД предлагает разрешить несовершеннолетним водить машины В случае если подросток прошел обучение в автошколе, по итогам успешно сдал экзамены в Госавтоинспекции, ему разрешат управлять машиной и другими транспортными средствами.

Политика Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.

Футбол Тотти верит в успех Мхитаряна в «Роме» Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти уверен, что полузащитник Генрих Мхитарян принесет пользу команде.

Кино Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер хотел бы исполнить в кино роль Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.

Шоу-бизнес Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова.

Футбол Мертенс планирует покинуть «Наполи» по окончании сезона и изучает варианты 32-летний бельгиец в текущем сезоне провел два матча за «Наполи» и забил один мяч при одной голевой передаче.

Политика На Сахалине начали работу более 300 избирательных участков На выборах губернатора Сахалинской области открылись сразу триста десять избирательных участков.

Общество Медики назвали лечебные свойства водки Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».

Общество В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.

Политика В Польше призвали к диалогу с Россией Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.

Общество Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.