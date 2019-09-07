Футбол
Sportbox.RU«Локомотив» рассказал о повреждении Чорлуки
«Локомотив» прокомментировал состояние защитника Ведрана Чорлуки, который травмировался в товарищеском матче с юрмальским «Спартаком». После столкновения с соперником во втором тайме футболист не смог продолжить встречу и был заменен.
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Политика
Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39%
По состоянию на 10:00 явка на электронное голосование на выборах депутатов в Московскую государственную думу составила почти 40%.
Росбалт 03:59
Кино
«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля
Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Политика
Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Газета.Ru вчера в 19:36
Здоровье
Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Почетная императрица Японии Митико, мать нынешнего императора Нарухито, утром в субботу поступила в больницу, где ей будет сделана операция по удалению рака груди, сообщила газета "Асахи".
РИА Новости 06 сентября в 23:08
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru вчера в 01:59
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Наука
Математики сумели разложить число 42 на три куба через 65 лет
Американские ученые Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд сумели разложить число 42 на три куба.
iReactor 00:45
Происшествия
Гулявший по белорусской деревне слон напугал местных жителей
Суть событий вчера в 12:54
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Политика
В Хорватии отреагировали на инцидент на границе с Сербией
Премьер Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на инцидент, который произошел на границе с Сербией.
РЕН ТВ вчера в 21:51
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня вчера в 14:23
Транспорт
МВД предлагает разрешить несовершеннолетним водить машины
В случае если подросток прошел обучение в автошколе, по итогам успешно сдал экзамены в Госавтоинспекции, ему разрешат управлять машиной и другими транспортными средствами.
Эхо Москвы вчера в 03:06
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Футбол
Тотти верит в успех Мхитаряна в «Роме»
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти уверен, что полузащитник Генрих Мхитарян принесет пользу команде.
Спорт-Экспресс 00:52
Кино
Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова
Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер хотел бы исполнить в кино роль Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
ТАСС вчера в 08:24
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru вчера в 14:30
Футбол
Мертенс планирует покинуть «Наполи» по окончании сезона и изучает варианты
32-летний бельгиец в текущем сезоне провел два матча за «Наполи» и забил один мяч при одной голевой передаче.
Спорт-Экспресс 03:56
Политика
На Сахалине начали работу более 300 избирательных участков
На выборах губернатора Сахалинской области открылись сразу триста десять избирательных участков.
NewInform вчера в 18:13
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru 06 сентября в 11:26
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Общество
Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты
Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.
Известия 00:56
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж
Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
Комсомольская правда 02:57