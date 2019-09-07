Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Локомотив» рассказал о повреждении Чорлуки

«Локомотив» прокомментировал состояние защитника Ведрана Чорлуки, который травмировался в товарищеском матче с юрмальским «Спартаком». После столкновения с соперником во втором тайме футболист не смог продолжить встречу и был заменен.
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Заявление «Локомотива» по травме Чорлуки

Спорт-Экспрессвчера в 12:25

«Локомотив» выступил с заявлением о травмированном Чорлуке

Sport24.ruвчера в 12:56

Чорлука был заменен в товарищеском матче. Возможно, у него травма

Sports.ruвчера в 11:05

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Евро-футбол.рувчера в 13:00

Чорлука травмировался в товарищеской встрече

Soccer.ruвчера в 10:30

Футболист «Локомотива» Чорлука получил травму в товарищеском матче

RT на русскомвчера в 11:25

«Локомотив» не хочет рисковать здоровьем Чорлуки

Чемпионатвчера в 20:29
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