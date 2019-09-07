Футбол
Sportbox.RU«Локомотив» рассказал о повреждении Чорлуки
«Локомотив» прокомментировал состояние защитника Ведрана Чорлуки, который травмировался в товарищеском матче с юрмальским «Спартаком». После столкновения с соперником во втором тайме футболист не смог продолжить встречу и был заменен.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:39, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Наука
Брюшной тиф приводит к ускорению старения клеток и усиливает инфекцию
Evo-rus.com 06 сентября в 14:33
Политика
В России стартовал единый день голосования
РИА Новости вчера в 23:28
Космос
Разработчик робота FEDOR рассказал о следующем полёте андроида
REGNUM 06 сентября в 14:49
Армия и оружие
На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий
Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Происшествия
В ходе беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Коммерсантъ 02:24
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье в бою за титул UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с американцем Дастином Порье, заставив того сдаться в третьем раунде после проведения болевого приема.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
В Москве достроили самую большую школу в России
Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости вчера в 05:28
Политика
Зеленский заявил о допросе «ценного свидетеля» по делу сбитого MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нидерландские следователи успели допросить бывшего командира подразделения ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха перед состоявшимся в субботу 7 сентября обменом заключенных между Россией и Украиной.
Rambler News Service вчера в 09:45
Политика
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании Проукраинский крымский активист Владимир Балух, прилетевший в результате обмена в Киев, рассказал, что в России отказался писать прошение о помиловании.
Медиазона вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко купила иномарку
Одна из самых ярких выпускниц скандально известного телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко похвасталась поклонникам новым автомобилем.
Дни24 02:05
Политика
В Москве почти 5% избирателей проголосовали онлайн за первые 15 минут
Почти 5% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 15 минут, сообщил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
РИА Новости 02:03
Происшествия
В Краснотурьинске водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода
По предварительным данным, в десятом часу утра на улице Абоимова 53-летний водитель «Тойоты РАВ4» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу от остановки в неположенном месте рядом с пешеходным переходом.
Телеканал ОТВ вчера в 16:07
Происшествия
В США вандал повредил статую «Бык с Уолл-стрит»
Вандал повредил бронзовую статую "Бык с Уолл-стрит" в Нью-Йорке.
Газета.Ru 02:06
Общество
Явка на выборах мэра Новосибирска к полудню не дотянула даже до 6%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка на выборах мэра Новосибирска на 10:00 (время местное) составляла 1,65% (в 2014 году — 2.50%).
REGNUM 01:35
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Теннис
Теннис: Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
В финале US Open, который пройдет в воскресенье, он встретится с Даниилом Медведевым.
ДВ-РОСС вчера в 05:47
Политика
Явка на 10 утра на выборах в Челябинской области составила 5,67%
Явка по состоянию на 10 утра на муниципальных и губернаторских выборах в Челябинской области превысила явку на аналогичных выборах 2014 года и составила 5,67%, сообщил журналистам председатель областного избиркома Сергей Обертас.
ТАСС 02:11
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Здоровье
Врачи рассказали о внешних признаках проблем с печенью
Некоторые изменения внешности человека могут свидетельствовать о наличии у него проблем с печенью, утверждают 8 сентября специалисты «Медикфорума».
REGNUM 01:31
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Единоборства
Емельяненко назвал слабые стороны Хабиба
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поздравил с победой Хабиба Нурмагомедова, который накануне в Абу-Даби защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
РЕН ТВ 01:31
Политика
Пенсионный возраст могут повысить до 70 лет
Бизнес.Ру 06 сентября в 09:24