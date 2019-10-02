Смолов повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии. Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).

«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова

Политика Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии Более половины жителей Восточной Германии остались недовольны своим положением в современном немецком обществе.

Происшествия Грузовик сбил крокодила в Подмосковье В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.

Спорт Самуэльссон вновь призвал отстранить всех российских спортсменов Известный критик допинга и России написал следующее: — В России существовала систематическая и контролируемая государством программа по использованию допинга, чтобы одерживать победу на международных соревнованиях, особенно во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Происшествия Директор школы во Владимире обезвредил подростка с топором Во Владимире директор одной из школ обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором и достал его из рюкзака.

Общество Стало известно об ухудшении здоровья британской королевы Слухи о серьезных проблемах со здоровьем у 96-летней Елизаветы II поползли после того, как ее сфотографировали в сентябре в Букингемском дворце с большим фиолетовым синяком на левой руке.

Происшествия СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.

Происшествия Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.

Происшествия Пассажиры предотвратили убийство в вагоне поезда Пассажиры поезда «Мурманск — Санкт-Петербург» предотвратили убийство в вагоне-ресторане, передает Лента.ру со ссылкой на Северо-западное управление СК РФ.

Здоровье Тюменцам расскажут о профилактике гриппа и ОРВИ Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ пройдет с 1 по 16 октября, сообщает региональная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Происшествия Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.

Политика Украина возобновила импорт электроэнергии из России Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».

Кино Опубликован первый трейлер «Хищных птиц» с Харли Квинн Американская кинокомпания Warner Brothers Pictures опубликовала первый трейлер нового фильма «Хищные птицы», главной героиней в котором является Харли Квинн.

Наука Специалисты поделились итогами эксперимента с нейтрино Международная команда специалистов впервые попыталась выяснить массу нейтрино – частиц, которые наполняют нашу Вселенную.

Здоровье Диетолог назвала самое вредное мясо Как рассказала диетолог и врач-физиотерапевт Марина Ваулина "Вечерней Москве", не следует злоупотреблять деликатесами, пережаривать мясо при приготовлении, использовать большое количество специй, жира и соли.

Технологии Операторов 5G обяжут использовать российские серверы Операторов сетей пятого поколения мобильной связи (5G) обяжут использовать серверы российской разработки.

Происшествия Бетономешалка опрокинулась в результате ДТП трех грузовиков на МКАД Бетономешалка перевернулась в результате столкновения трех грузовиков на МКАД, два человека заблокированы в машинах.

Общество Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля» Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .