Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RU«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
Смолов повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии. Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
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с чего всё началось
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» повредил голеностопный сустав, сообщает
 официальный сайт столичного клуба.
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