с чего всё началось

Смолов повредил голеностопный сустав и в ближайшее время пройдет короткий курс стартовой терапии. Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).

«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова

Наука Физики построили микроволновый диод Физики из Китая и Канады построили простой, но эффективный «диод» для микроволн, который свободно пропускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабляет обратные волны.

Политика Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

Политика ДНР и ЛНР призвали Зеленского не диктовать им условия Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Политика Слухи о возвращении Яценюка в правительство Украины опровергли Бывший глава кабинета министров Украины Арсений Яценюк не ведет переговоров с новой властью о своем назначении на пост первого вице-премьера в действующем правительстве.

Политика Путин прокомментировал выступление экоактивистки Греты Тунберг в ООН Президент Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением в ООН 16-летней шведской школьницы Греты Тунберг, заявившей о недостаточности предпринимаемых мер по борьбе с загрязнением атмосферы.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Политика ООН получила обращение России касательно визовых проблем с США Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы в связи с визовыми проблемами со стороны Соединённых Штатов.

Политика Зеленский призвал разработать стратегию деоккупации Крыма Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский также заявил о необходимости разработки стратегии "деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока Украины, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения".

Культура Михаил Галустян ушел с телеканала ТНТ Актер и продюсер Михаил Галустян ушел с ТНТ, где работал больше десяти лет, на конкурирующий СТС.

Космос Американцы испытали водно-плазменный двигатель Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Происшествия Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» Александрова Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 ноября заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимира Александрова по правовым и имущественным вопросам в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Экономика Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.