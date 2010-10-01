Пресс-служба «Локомотива» поделилась подробностями травм полузащитника Рифата Жемалетдинова и форварда Федора Смолова. Как сообщает официальный сайт клуба, у Жемалетдинова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова

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