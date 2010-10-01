Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RU«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
Пресс-служба «Локомотива» поделилась подробностями травм полузащитника Рифата Жемалетдинова и форварда Федора Смолова. Как сообщает официальный сайт клуба, у Жемалетдинова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.
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